Betrunkene Autofahrer mit Alkoholvorräten auf A5 unterwegs

Mit gleich zwei betrunkenen Autofahrern samt ihren mitgeführten Bier- und Spirituosenvorräten hat es die Autobahnpolizei Friedberg am Montag auf der Autobahn 5 zu tun gehabt. Den Anfang machte am Nachmittag ein 49-jähriger Fahrer, der mit Schlangenlinien über die Autobahn fuhr und am Gambacher Kreuz die Leitplanke touchierte, wie die Polizei mitteilte. Als eine Streife der Autobahnpolizei ihn kurz darauf kontrollierte, fand sie eine halb ausgetrunkene Whiskyflasche im Auto. Der Alkoholtest zeigte rund 3,5 Promille an. Weil der Mann schon mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss verursacht und bereits länger keinen Führerschein mehr hatte, musste er die Beamten zum Ausnüchtern auf die Dienststelle begleiten.

Gleich mehrere geleerte Bier- und Spirituosenflaschen hatte ebenfalls am Nachmittag ein 43-jähriger Fahrer mit an Bord, als er beim Spurwechsel nahe Ober-Mörlen gegen ein anderes Auto stieß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und der Unfallverursacher seinen Führerschein abgeben - er war mit einem Wert von 2,43 Promille unterwegs. Verletzt wurde bei seiner Trunkenheitsfahrt niemand.

(dpa)