Betrunkene Frau rammt Schranke und durchbohrt ihr Auto

Eine betrunkene Frau ist mit ihrem Auto auf einem Parkplatz in Hanau frontal gegen eine Schranke gefahren. Diese durchbohrte die Frontscheibe des Cabrios und das Verdeck, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 57-Jährige war am Samstagabend mit 1,5 Promille unterwegs und hatte auf dem Parkplatz wenden wollen. Sie kam von der Fahrbahn ab und rammte den Stützpfosten der zur Seite geschwenkten Schranke. Sie blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 11 500 Euro. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben.





(dpa)