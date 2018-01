Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht Unfall auf A3

Verkehr Autobahnsperrung am Wiesbadener Kreuz auch am kommenden Wochenende

Wiesbaden. Am ersten Wochenende einer Sperrung der Autobahn 66 am Wiesbadener Kreuz ist es zu keinen größeren Problemen gekommen. Vor allem an der Anschlussstelle Niedernhausen der Autobahn 3 in Richtung Köln mehr