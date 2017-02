Betrunkener liegt auf der Straße und wird überfahren

Ein betrunkener Mann ist in der Nacht zum Samstag in Limburg von einem Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der 42-Jährige hatte in alkoholisiertem Zustand mitten auf der Fahrbahn gelegen, wie die Polizei mitteilte. Eine 19-jährige Autofahrerin erkannte den Mann zu spät und konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen. Sie überfuhr den 42-Jährigen, der mit schwersten inneren Verletzungen und Brüchen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

(dpa)