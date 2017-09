Betrunkener schießt in Bahnhof mit Schreckschusspistole

Ein Betrunkener hat in einem Bahnhof in Kassel mit einer Schreckschusspistole umhergeschossen. Polizisten nahmen den 35-Jährigen fest. Er hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte. Ob der Mann bei dem Zwischenfall am Samstag einen oder mehrere Schüsse abgab, war zunächst unklar. Die Waffe wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

