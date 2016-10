Ein 19-Jähriger ist am frühen Dienstagmorgen in Marburg betrunken über ein Geländer gefallen und drei Meter in die Tiefe gestürzt. Die Feuerwehr konnte den verletzten Mann retten. Er war nach Angabe der Polizei zunächst nicht ansprechbar und kam nach einer ersten Versorgung des Notarztes ins Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus, nachdem der junge Mann am Abend zuvor dem Alkohol zu sehr zugesprochen hatte.

(dpa)