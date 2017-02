Beuth: Sicherheit wegen Terrorgefahr Thema Nummer eins

Die Sicherheitsdebatte ist nach den Worten des hessischen Innenministers Peter Beuth derzeit dringlichstes Thema im Land. Angesichts der Gefahr von islamistischem Terror werde das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung „auf eine harte Probe gestellt”, sagte der CDU-Politiker am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Allerdings zeigten Umfragen, dass sich vier von fünf Bürgern in Hessen sicher fühlten. Der Minister wertete dies als Vertrauensbeweis für die Sicherheitsbehörden.

Beuth verwies darauf, dass 2016 die Aufklärungsquote bei Straftaten mit 62,7 Prozent den höchsten Wert seit Einführung der Polizeilichen Kriminalstatistik erreicht hat. Vor 20 Jahren sei es überwiegend wahrscheinlich gewesen, dass ein Straftäter nicht erwischt wird, weil die Aufklärungsquote weit unter 50 Prozent gelegen habe, sagte Beuth. Inzwischen sei es dagegen überwiegend wahrscheinlich, dass ein Täter gefasst werde.

(dpa)