Beuth stellt hessische Unfallstatistik 2016 vor

Innenminister Peter Beuth (CDU) gibt heute eine Übersicht darüber, wie oft es 2016 auf Hessens Straßen gekracht hat. Die Unfallstatistik gibt unter anderem Auskunft über Tote und Verletzte. Bei den Ursachen für besonders folgenschweren Crashs hatte 2015 zu hohe Geschwindigkeit ganz oben auf der Liste gestanden. Für die Jagd auf Temposünder will Beuth am Donnerstag auch neue Polizeimotorräder vorstellen, die „in zivil” und mit Videotechnik ausgestattet unterwegs sind. Insgesamt hatte die Polizei 2015 rund 135 600 Unfälle im Land registriert - ein Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zu 2014.

(dpa)