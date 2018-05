Beuth verpflichtet Frankfurt wegen Änderung von Wahlkreis

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat die Stadt Frankfurt zu Vorschlägen über einen neuen Zuschnitt ihres falsch berechneten Wahlkreises aufgefordert. Ein entsprechendes Schreiben sei nach der Entscheidung des Staatsgerichtshofs bereits unterwegs, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Wiesbaden. Hintergrund ist, dass im Wahlkreis Frankfurt I deutlich weniger Wahlberechtigte als durchschnittlich in den anderen hessischen Wahlkreisen wohnen. Deswegen muss dieser gut fünf Monate vor der hessischen Landtagswahl neu zugeschnitten werden.

Die Zeitspanne bis zum Urnengang am 28. Oktober reiche für die Änderung aus, hatte der Präsident des Staatsgerichtshofs, Roman Poseck, geurteilt und einen Teil des Landeswahlgesetzes für unwirksam erklärt. Im März dieses Jahres war bekanntgeworden, dass aufgrund einer falschen Berechnung der Stadt im Wahlkreis Frankfurt I die Zahl der Wahlberechtigten um 27,08 Prozent unter der durchschnittlichen Wahlkreisgröße liegt. Der Wahlkreis umfasst sieben Ortsteile.

Der Landtag hatte erst Ende vergangenen Jahres mit den Stimmen der schwarz-grünen Regierungsfraktionen ein Gesetz verabschiedet, nach dem zur kommenden Landtagswahl 16 der 55 Wahlkreise geändert wurden. Konkret geht es darum, Abweichungen in den Wahlkreisen von mehr als 25 Prozent zu verhindern. Im Durchschnitt zählt ein hessischer Wahlkreis rund 80 000 Wahlberechtigte.

Die SPD-Fraktion hatte nach dem Fehler in Frankfurt gegen den jüngsten Neuzuschnitt der Wahlkreise geklagt. Der Hessische Landtag muss sich nun erneut mit dem Thema befassen.

