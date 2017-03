Beuth verteidigt Besoldungspolitik für Beamte

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat die Besoldungspolitik der Landesregierung für die Beamten gegen die Kritik der Opposition verteidigt. Die Übertragung des Tarifergebnisses im öffentlichen Dienst auf die Beamten und die damit einhergehenden Regelungen zur Arbeitszeit und das Jobticket seien ein gutes Ergebnis, sagte Beuth am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Die Opposition sprach dagegen von Wahlkampfgeschenken und kritisierte, dass durch die Nullrunde im Jahr 2015 und die nur einprozentige Erhöhung 2016 die Berufsgruppe von der Einkommensentwicklung abgekoppelt worden sei.

Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen haben indes gestern im Hessischen Landtag für ihr geplantes Gesetz über die Hilfen für psychisch Kranke geworben. „Grundgedanke des Gesetzes ist es, Menschen mit psychischen Problemen und ihren Familien etwa über den sozialpsychiatrischen Dienst früh Hilfe anzubieten, damit eine Unterbringung erst gar nicht nötig wird“, erklärte der sozialpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Marcus Bocklet, in Wiesbaden. „Diesen Grundsatz stärken wir nun zusätzlich durch Anlaufstellen, die rund um die Uhr erreichbar sind. Die SPD-Abgeordnete Sommer mahnte Nachbesserungen beim Krisendienst an, der für Menschen in allen Regionen rund um die Uhr und schnell erreichbar sein müsse.

Unterdessen schieden sich an der Grunderwerbsteuer im Hessischen Landtag die Geister. Während die FDP-Fraktion einen Freibetrag für junge Familien forderte, sprach sich Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) dafür aus, die Steuer zu reformieren. „Steuertricks von Konzernen beim Grunderwerb müssen ein Ende haben“, forderte Schäfer, nach dessen Einschätzung bundesweit ein jährlicher Schaden in Höhe von etwa einer Milliarde Euro durch diese Steuertricks entsteht.

(lhe,epd)