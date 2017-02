Beuth will pensionierte Polizisten mobilisieren

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) will pensionierte Polizisten zur Unterstützung der Ausländerbehörden für die Beratung abgelehnter und ausreisewilliger Asylbewerber einsetzen. Die Situation mit den vielen Flüchtlingen sei nicht absehbar gewesen, deshalb werde mit der Mobilisierung auf temporäre Spitzen reagiert, erklärte Beuth am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Die Pensionäre würden keine vollzugspolizeiliche Tätigkeiten ausüben, sondern vor allem bei der Beratung für eine freiwillige Rückkehr eingesetzt. Die Opposition von Linken und SPD hatte den Innenminister scharf für diese Pläne kritisiert: Das belege auch den seit Jahren bestehenden Personalmangel bei der Polizei.

(dpa)