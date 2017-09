Bewaffneter Überfall auf Getränkemarkt

Ein bewaffneter Unbekannter hat einen Getränkemarkt in Lauterbach im Vogelsberg überfallen. Der Mann betrat den Laden am Mittwoch und forderte einen Angestellten auf, Zigarettenpackungen einer bestimmten Marke in eine Tasche zu packen und die Kasse zu öffnen, wie die Polizei mitteilte. Der Mitarbeiter tat dies. Als dann ein Wagen auf den Parkplatz vor dem Geschäft fuhr, flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. Der Marktbeschäftigte erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden.

(dpa)