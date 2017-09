Bienenfreundlichkeit: Tipps für Kommunen und Landwirten

Damit es Bienen und anderen bestäubenden Insekten in Hessen besser geht, gibt das Umweltministerium jetzt auch in Kurzfilmen für Kommunen und Landwirte praktische Hilfestellungen. Nachdem es zuvor bereits einen Film für Bürger und den eigenen Garten gegeben hatte, gebe die Kampagne „Bienenfreundliches Hessen” nun auch für die Kommunen und das Feld wertvolle Tipps, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) laut einer Mitteilung vom Samstag. Jeder könne etwas für ein besseres Nahrungsangebot für Bienen und mehr Lebensräume tun, erklärte die Ministerin: „Sei es das Anlegen von Blühflächen in der Kommune, das Anpflanzen von blühenden Zwischenfrüchten in der Landwirtschaft oder das Pflanzen von ungefüllten Blüten auf dem Balkon.”

Die Kampagne „Bienenfreundliches Hessen” läuft seit vergangenen März. Obwohl die Zahl der Honigbienen in Hessen wieder steige, seien mehr als die Hälfte der 561 Wildbienenarten in Deutschland vom Aussterben bedroht. „Sie sind Teil der biologischen Vielfalt und damit unserer Lebensgrundlage”, sagte Hinz weiter.

(dpa)