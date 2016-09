Biennale-Thema Europa zieht 10 000 Besucher an

Das Theaterfestival Wiesbaden Biennale hat mehr als 10 000 Zuschauer angezogen. Im Zentrum der mehr als 130 Veranstaltungen stand die Identität Europas mit seinen Werten, seiner Identität und seinen Widersprüchen. Die Verknüpfung habe „wirklich ein Bild des heutigen Europas” ergeben, sagte der Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Uwe Eric Laufenberg, laut Mitteilung zum Abschluss der Wiesbaden Biennale am Sonntag.

Zu den ungewöhnlichen Aktionen gehörte ein Happening des niederländischen Künstlers Dries Verhoeven. Er ließ europäische Werte und Ideen in einem Trauergottesdienst mit anschließendem Leichenschmaus symbolisch zu Grabe tragen. Bei der „Beerdigung der Privatsphäre” hatte das Model Gina-Lisa Lohfink die Trauerrede gehalten. Es war ihr erster Auftritt nach einer Verurteilung wegen falscher Verdächtigung. Während der Performance war Lohfink mit Sonnenbrille und schwarzem Hut den Sarg zur „Beisetzung” am Wiesbadener Staatstheater gefolgt. Insgesamt wirkten mehr als 200 Künstler an der elf Tage dauernden Biennale mit.

(dpa)