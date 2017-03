Bilanz für Flüchtlingsprojekt „Fit für den Rechtsstaat”

Eine Bilanz des Flüchtlingshilfeprojekts „Fit für den Rechtsstaat” will Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann heute in Wiesbaden ziehen. Vor rund einem Jahr hatte die CDU-Ministerin das Angebot vorgestellt, bei dem Richter und Staatsanwälte Flüchtlinge ehrenamtlich in Rechtsstaatsklassen unterrichten. Dabei geht es beispielsweise um die Rolle von Polizei und Staatsanwaltschaft in Deutschland.

Weitere Themen sind die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder die sexuelle Selbstbestimmung. Auch Comics sind in dem mehrsprachigen Unterrichtsmaterial enthalten und zeigen beispielsweise Szenen aus der deutschen Geschichte wie den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg oder die Wiedervereinigung. Die Teilnahme für die Flüchtlinge ist freiwillig.

(dpa)