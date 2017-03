Bilanz von B. Braun: Rekordjahr?

Der Medizintechnikhersteller B. Braun scheint von einem Rekordjahr zum nächsten zu eilen. Nachdem das nordhessische Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 erstmals einen Umsatz von über sechs Milliarden Euro vermelden konnte, will das Familienunternehmen heute in Morschen die Geschäftszahlen für 2016 vorlegen.

Das vergangene Jahr sei mit einem starken Ergebniswachstum erfolgreich abgeschlossen worden, teilte B. Braun bereits in der Einladung mit. Das operative Ergebnis war 2015 von 422 auf 482 Millionen Euro gestiegen, der Konzerngewinn um rund drei Millionen auf 319,7 Millionen Euro angewachsen.

B. Braun stellt mit weltweit rund 58 000 Mitarbeitern in 64 Ländern unter anderem Kanülen, Nährlösungen, chirurgische Instrumente und Pflaster her. Den Grundstein für das Unternehmen legte Julius Wilhelm Braun 1839 mit dem Kauf der Rosen-Apotheke in dem kleinen nordhessischen Städtchen Melsungen.

