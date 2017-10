Bildungsstätte: ICE „Anne Frank” nicht unproblematisch

Die Anne Frank-Bildungsstätte in Frankfurt/Main hält einen nach Anne Frank benannten ICE für „nicht unproblematisch”. „Wir sehen das sehr ambivalent”, sagte Meron Mendel, der Direktor der Einrichtung, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Einerseits habe die Bildungsstätte schon lange gefordert, den Bezug der in Frankfurt geborenen Anne Frank zu Deutschland stärker zu zeigen. Sie als Namensgeberin zu verwenden, sei daher grundsätzlich positiv.

Die Deutsche Bahn hatte am Freitag das Ergebnis einer Leseraktion zur Benennung der ICE 4-Züge bekannt gegeben. Unter den insgesamt 25 Namen, die die Jury aus den mehr als 19 400 Vorschlägen ausgewählt hatte, war auch Anne Frank.

Es dürfe nicht vergessen werden, dass Anne Frank wie Millionen andere europäische Juden zweimal in Zügen der Reichsbahn deportiert worden sei, betonte Mendel. Anne Frank war nach der Entdeckung ihrer Familie in ihrem Versteck in Amsterdam zunächst in das deutsche Vernichtungslager Auschwitz und später von Auschwitz nach Bergen-Belsen deportiert worden.

Ausgerechnet einen Zug nach Anne Frank zu benennen, sei da „ein gewisser Mangel an Selbstreflektion”, sagte Mendel. „Gerade bei vielen von den Deportationen Betroffenen dürfte das ein ungutes Gefühl auslösen”. Bei der symbolischen Erinnerung an Anne Frank müsse deshalb darüber nachgedacht werden, „was passt und was nicht so sehr passt”.

Anne Frank starb im Frühjahr 1945 kurz vor der Befreiung im Alter von 15 Jahren in Bergen-Belsen. Weltweit bekannt wurde sie durch die Veröffentlichung ihres Tagebuchs, das sie im Versteck ihrer Familie in Amsterdam verfasst hatte.

(dpa)