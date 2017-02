Billigflieger Ryanair verkündet neue Pläne für Frankfurt

Der Billigflieger Ryanair will heute neue Pläne am Frankfurter Flughafen verkünden. Angekündigt hat sich der streitbare Airline-Chef Michael O'Leary, der mit dem eigenen Flugzeug kommen will. Voraussichtlich gibt er Pläne für den kommenden Winterflugplan (ab 29. Oktober 2017) bekannt. Ende März stationiert der größte europäische Billigflieger am größten deutschen Flughafen erstmals zwei Jets, die regelmäßig zu den Sonnenzielen Mallorca, Alicante, Malaga und Faro aufbrechen werden. Bislang hatte Ryanair den Frankfurter Flughafen wegen hoher Gebühren gemieden, kann nun aber einen Gebührenrabatt des Betreibers Fraport nutzen.

