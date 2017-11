Biochemiker Münch erhält millionenschweres Stipendium

Kindergrab aus der Jungsteinzeit entdeckt

Wiesbaden/Ebsdorfergrund. Archäologen haben in Hessen ein rund 7000 Jahre altes Grab eines Kindes entdeckt. Das Kind sei in einer Körperhaltung bestattet worden, als würde es schlafen, berichtete das Landesamt für Denkmalpflege am Donnerstag in Wiesbaden. mehr