Biotest spricht mit Chinesen über Zusammenschluss

Verkehrsminister berichtet über Zustand der Landesstraßen

Wiesbaden. Über den Zustand der Landesstraßen in Hessen will Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) heute in Wiesbaden berichten. Der Minister wird dabei auch über die Veränderungen des Straßenbauetats des laufenden Jahres informieren. mehr