Bis 2035 sollen 2,6 Prozent mehr Menschen in Hessen leben

Die Bevölkerungszahl in Hessen wird bis 2035 einer Studie zufolge steigen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) prognostizierte ein Plus von 2,6 Prozent oder 160 418 Einwohnern. Damit gehört Hessen hinter Bayern und Baden-Württemberg zu den Flächenländern in Deutschland, bei denen mit einem deutlichen Wachstum gerechnet wird.

Gleichzeitig wird dem IW zufolge die Gesellschaft in allen Ländern älter. „Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen die Alterung der Babyboomer-Generation, die bis 2035 mehrheitlich das Rentenalter erreicht haben wird.” Für Hessen bedeute das: Die Gruppe der Erwerbstätigen schrumpfe, nämlich von 63,3 Prozent im Jahr 2015 auf voraussichtlich 58,1 Prozent. Gleichzeitig werde die Gruppe der Menschen unter 20 Jahren kleiner und der Anteil der mindestens 67-Jährigen größer.

Das IW betonte, dass seine Vorausberechnungen keine exakte Zukunftsprognose seien. Vor allem Entwicklungen wir Kriege, Krisen oder Katastrophen könnten nicht vorhergesagt werden. Die Funke Mediengruppe hatte zuvor über die am Freitag veröffentlichte Studie berichtet.

