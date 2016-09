Podiumsdiskussion in Limburg: Bischof Bätzing über Wünsche und umstrittenen Vorgänger

Der neue Bischof von Limburg, Georg Bätzing, kommt bei den Menschen, die ihn erleben, offenbar gut an. Er wirkt bescheiden, kann zuhören, ist schlagfertig und weiß, was er will: Zusammenführen, was getrennt ist. Zum Beispiel Protestanten und Katholiken. Oder den ehemaligen Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst und sein früheres Bistum.

Der Bischof von Limburg wirkt nahbar. Um 18.47 Uhr betritt Georg Bätzing den Saal der Stadthalle in Limburg. Rund 500 Menschen haben sich hier gestern versammelt. Sie wollen Bätzing sehen und nicht Bayern (München) im Fernsehen, um den obersten Hirten der Katholiken im Bistum Limburg beim Bürgerforum dieser Zeitung kennenzulernen.

Georg Bätzing schüttelt viele Hände. Aber die Menschen gehen auch ohne Scheu auf ihn zu, drücken ihm Visitenkarten in die Hand. Der Bischof lächelt viel, schaut aufmerksam in teils noch fremde Gesichter, hört zu. Das will er auch in den ersten neun Monaten seiner Amtszeit machen. Er will in dieser Zeit alle elf Bezirke des Bistums Limburg besuchen.

Dass er bei den Menschen schon jetzt sehr gut ankommt, dürfte auch damit zu tun haben, wie bescheiden er wirkt, irgendwie normal, und auch schlagfertig. In der Gegenwart des Bischofs darf gelacht werden. Und noch etwas fällt auf: Er spricht immer wieder von Christen, nie nur von Katholiken.

„Ich bin ein Mensch, der den Alltag liebt“, sagt er. „Ich mag vor allem nicht die Feste, in denen ich im Mittelpunkt stehe.“ Bei den Menschen im Bistum, die er bisher kennengelernt hat, spürt er eine „Sehnsucht nach Normalität“. Es fällt nicht schwer zu glauben, dass Bätzing diese Sehnsucht erfüllen kann.

Was er als Bischof als seine Hauptaufgabe sieht? „Es gibt einen Hunger der Menschen nach Sinn, nach den existenziellen Fragen. Ich will an den Antworten mitarbeiten, da liegt mehr sehr daran.“

Der Redaktionsleiter der Nassauischen Neuen Presse in Limburg, Joachim Heidersdorf, der die rund zweistündige Gesprächsrunde mit Georg Bätzing moderiert, konfrontiert ihn zu Beginn mit Schlagworten. Der Bischof antwortet schnell. Die Zahl 13? „Keine Unglückszahl! Ich bin an einem 13. geboren, und ich bin der 13. Bischof von Limburg“, sagt Bätzing. Die Leute im Saal lachen und klatschen. Der 12. Bischof ist nicht in sehr guter Erinnerung geblieben.

Natürlich geht es an diesem Abend auch um seinen umstrittenen Vorgänger, der, als Protz-Bischof verschrien, Zuflucht in Rom gefunden hat. Heidersdorf spricht Bätzing auf die Privatwohnung an, die sich Franz-Peter Tebartz-van Elst geleistet hat. Der Journalist nennt nur zwei Zahlen: sechs Millionen Euro, 280 Quadratmeter. Da seufzt der neue Bischof das einzige Mal an diesem Abend und antwortet nach ein paar Sekunden Stille: „So etwas muss man sich schon genau überlegen. Es ist zu viel für eine Person.“ Die Menschen im Saal klatschen Beifall.

Und er macht auch deutlich, warum er nicht in diese Wohnung zieht. Er habe vor seiner Entscheidung, wo er wohnen wird, seine Gesprächspartner immer wieder gefragt, was sie ihm denn raten. Die Anzahl derer, die ihm empfohlen haben, sich einen Teich mit Koi-Karpfen und eine freistehende Badewanne anzutun, dürfte verschwindend gering gewesen sein.

Aber der Nachfolger von Tebartz-van Elst macht auch klar, das (noch) umstrittene Bischofshaus werde zwar nicht sein Wohnhaus, aber sein Arbeitsplatz sein, in dem er zudem viele Menschen empfangen wolle. „Das Haus werden wir sehr gut nutzen können, deshalb wird es auch irgendwann seinen Makel verlieren“, sagt er.

Er werde seinen Vorgänger immer wieder besuchen, kündigt er an. Dass dieser mitunter sehr tiefe Wunden im Bistum Limburg hinterlassen hat, weiß Bätzing. Er will mit ihm reden. „Ich hoffe auf sein Mittun. Ich will es versuchen“, sagt er. Und das werde Zeit brauchen. Damit in Limburg endlich wieder Normalität einkehrt. Irgendwann.