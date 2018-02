Bischof Kohlgraf ruft zum Haltungswechsel in der Kirche auf

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat zu einem grundsätzlichen Haltungswechsel in der katholischen Kirche aufgerufen. „Wir reden in der Kirche und in manchen Debatten zu viel über Macht. Wir werden auch in der Kirche anerkennen müssen, dass wir an pastoraler Macht über Menschen und vielleicht auch an politischem Einfluss verlieren. Ich finde das nicht schlimm”, schreibt er in seinem Hirtenwort zum ersten Fastensonntag. Kirche sei kein Selbstzweck, sie sei berufen, „den Weg Christi zu den Menschen zu gehen”, begründete er seine Haltung.

Das Hirtenwort wird am ersten Fastensonntag (18. Februar) in den Gottesdiensten sowie in den Vorabendmessen am Samstag im Bistum Mainz verlesen. Es trägt den Titel „Teilen lernen, beten lernen, demütig werden - der heilige Martin als Begleiter für das Bistum Mainz”.

(dpa)