Bischofskonferenz zieht Bilanz der Herbstvollversammlung

Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) zieht heute Bilanz ihrer Herbstvollversammlung in Fulda. Die 66 Kardinäle, Bischöfe und Weihbischöfe der katholischen Kirche befassten sich bei der am Montag begonnenen Zusammenkunft unter anderem mit dem Thema Armut und Ausgrenzung in der Gesellschaft, mit der Flüchtlingsarbeit und Personalwahlen für die Vorsitzenden und Mitglieder der 14 Kommissionen und Unterkommissionen. In diesen Gremien geht es um die thematische Facharbeit in der Kirche.

(dpa)