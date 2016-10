Phänomen aus den USA: Bislang keine Vorfälle mit Grusel-Clowns in Hessen

Sie lauern nachts hinter Büschen und sind bewaffnet: sogenannte Grusel-Clowns, die Passanten erschrecken und bedrohen. In Hessen sind sie laut Polizei bislang noch nicht in Erscheinung getreten.

Aggressive Clowns sorgen in manchen deutschen Orten für Angst und Schrecken. Sie tragen Horror-Masken und Waffen und greifen vornehmlich nachts Passanten an. In Hessen haben diese sogenannten Grusel-Clowns bislang noch kein Unwesen getrieben. Trotzdem hat das aus den USA nach Deutschland geschwappte Phänomen der kostümierten und bewaffneten Figuren das Landeskriminalamt (LKA) auf den Plan gerufen.

Die Behörde forderte von den Polizeipräsidien Berichte zur Lage an. Ergebnisse sollen Anfang der neuen Woche vorliegen. Einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zufolge wurde im Land nur in Frankfurt einmal ein Grusel-Clown gesichtet. Details nannte die Polizei nicht.

In Nordhessen gibt es nach Auskunft des Polizeipräsidiums Kassel «keine Hinweise auf das Phänomen Horror-Clown». Die Beamten sind dennoch sauer: «Es geht den Tätern darum, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und zu verletzten. Es ist mies, die lustige Figur des Clowns zu missbrauchen.»

Die Ermittler in Osthessen sehen das ähnlich. «Es ist sehr, sehr schlimm, dass jetzt schon Kindern die Freude am Clown vergällt wird, weil man ihnen zur Vorsicht raten muss», sagte ein Sprecher. Zum Glück habe «der Mist die Region noch nicht erreicht».

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Gießen machte auch in Mittelhessen bislang kein Grusel-Clown die Straßen unsicher. In Wiesbaden, Südhessen und Offenbach registrierte die Polizei ebenfalls keine Übergriffe.

Die Beamten in Frankfurt schreiben das Phänomen auch dem «Fluch der sozialen Medien» zu. Videos der makabren Auftritte tauchten im Netz auf und riefen ebenso wie die Berichterstattung in den Medien Nachahmer auf den Plan.

In den vergangenen Tagen hatte es in mehreren Bundesländern Vorfälle gegeben. In Rostock attackierte ein Grusel-Clown einen 19-Jährigen mit einem Baseballschläger und verletzte ihn. In Gelsenkirchen erlitt ein 33-Jähriger nach einem «Clown»-Angriff mit einem Messer eine Schnittwunde. Und in Wesel erschreckte ein Maskierter eine Frau mit einer Kettensäge.

Nach Einschätzung des Psychologen Jens Hoffmann, Leiter des Instituts Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt, könnte die Zahl der Übergriffe gewalttätiger Grusel-Clowns in Deutschland weiter steigen. «Das Erschrecken hat eine lange Tradition, besonders zu Halloween. Das hat sich nun verselbstständigt, da gibt es einen großen Nachahmungseffekt», sagte Hoffmann.

«Für viele ist das ein Spaß, einige wenige scheinen aber eine sadistische Motivation zu haben, wenn man sich die Aggressivität einiger Taten anschaut», betonte Hoffmann. Der Wissenschaftler erkennt darin einen verbreiteten Trend: «Figuren, die als kulturell niedlich gelten, werden zu Horror-Wesen stilisiert. Auch in Filmen wird mit solchen Figuren immer wieder gearbeitet.»

(dpa)

