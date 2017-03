Kinderporno-Vorwürfe: Bistum Limburg: Bislang keine Hinweise auf Missbrauchsopfer

Einen Monat nach Bekanntwerden von Kinderporno-Vorwürfen gegen einen Mitarbeiter hat das Bistum Limburg nach eigenen Angaben keine Hinweise auf mögliche Missbrauchsopfer in der Diözese. Es habe sich bislang auch niemand mit entsprechenden Vorwürfen gemeldet, sagte ein Bistumssprecher am Dienstag. Der Mitarbeiter wird beschuldigt, Kinderpornografie besessen zu haben. Der Mann wurde vom Dienst freigestellt. In dem Fall arbeite man weiterhin mit der Staatsanwaltschaft zusammen, sagte der Sprecher.

Bei einer Durchsuchung am 1. Februar waren Datenträger sichergestellt worden. Technik-Spezialisten analysieren derzeit nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Daten. Das werde angesichts der großen Menge noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher.

(dpa)