Bittere Auswärtsniederlage für Darmstadt: 0:3 in Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat seine Heimmisere in der 2. Fußball-Bundesliga im Duell der Erstliga-Absteiger mit Darmstadt 98 beendet. Im fünften Anlauf konnten die Oberbayern am Freitagabend ein verdientes 3:0 (1:0) im eigenen Stadion bejubeln. Stefan Kutschke verwandelte in der 31. Spielminute einen Foulelfmeter. Sonny Kittel erhöhte vor 8746 Zuschauern nach einer Stunde. Den Schlusspunkt setzte Thomas Pledl (79.). Darmstadt verpasste durch die zweite Saisonniederlage den möglichen Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Ingolstadt stand defensiv stabil und trumpfte offensiv auf. Auch die Chancenverwertung war diesmal effektiv bei den Schanzern.

(dpa)