Blamables Pokal-Aus für Darmstadt 98 in Walldorf

Der SV Darmstadt 98 hat sich beim letzten verbliebenen Viertligisten im DFB-Pokal bis auf die Knochen blamiert. Der Fußball-Bundesligist unterlag nach einem desaströsen Auftritt am Mittwoch bei den nordbadischen Amateuren des FC Astoria Walldorf mit 0:1 (0:1) und schied in der zweiten Runde aus. Der krasse Außenseiter bejubelte nach dem Treffer von Nico Hillenbrand in der 32. Minute dagegen den erstmaligen Einzug ins Pokal-Achtelfinale, der mit mehr als einer halben Million Euro versüßt wird.

(Von Ulrike John, dpa)