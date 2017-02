Die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes: Blindgänger in Hessen: Kein Ende in Sicht

Dieter Schwetzler und René Bennert bilden eine ziemlich kleine Abteilung. Aber wenn Gefahr droht, dann können die Männer vom Kampfmittelräumdienst (KMRD) in Hessen für viel Aufregung sorgen. Wird im Land eine Bombe entschärft, müssen Menschen Hotels, Firmen und Häuser verlassen. Die Polizei sperrt Straßen und Flüsse ab, wenn die Experten wegen der Blindgänger ans Werk gehen, die meist aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Gefunden werden neben Bomben auch etwa Minen und Granaten. Der Kampfmittelräumdienst sitzt in Darmstadt im Regierungspräsidium.

Ob Sprengkörper auf einer früheren Militäranlage oder auf einem Werksgelände entdeckt werden, ob es um Weltkriegsbomben mit Langzeitzünder oder Aufschlagzünder in Wohngebieten, Bahnhöfen und Flughäfen geht - die Experten aus Darmstadt rücken im Jahr insgesamt etwa 400 Mal aus. «Wir entschärfen in dieser Zeit 30 bis zu 40 Bomben. Geht es nicht anders, muss die eine oder andere Bombe gesprengt werden», sagt Dieter Schwetzler, der den Dienst seit Jahresbeginn leitet.

Etwa 80 Tonnen Material aus Hessen lassen die Experten jährlich zu einer Entsorgungsanlage in Sachsen transportieren. Unterstützt werden sie von einer privaten Firma aus Weiterstadt, die ebenfalls Fachleute beschäftigt. Wird in einem Keller Munition oder eine Granate gefunden, kommen die Kollegen aus Weiterstadt zum Einsatz. «Das gefährlichste an der Arbeit ist die Routine. Man muss jede Bombe so behandeln, als wäre es die erste», sagt der 60 Jahre alte Schwetzler.

Die Arbeit wird nicht weniger. Und das, obwohl der Zweite Weltkrieg - die Zeit der großen Bombenangriffe - seit über 70 Jahren Geschichte ist. Gerade im Rhein-Main-Gebiet werden immer öfter Bomben gefunden. «Je mehr gebaut wird, desto mehr Altlasten aus der Historie werden gefunden», erklärt der Verbandsdirektor des Regionalverbands Frankfurt/Rhein Main, Ludger Stüve.

Zu den Aufgaben des Hessischen Kampfmittelräumdienstes (KMRD) zählt nicht nur die Entschärfung und Bergung von Blindgängern, sondern auch die Einschätzung der Kampfmittelbelastung.

«Ich gehe davon aus, dass wir noch über Jahrzehnte hinweg Bomben und sonstige Sprengkörper finden werden», sagt auch der 39 Jahre alte René Bennert vom Kampfmittelräumdienst. Normalerweise arbeiten in der Abteilung drei Experten, einer davon ist seit kurzem in Rente. Bald soll ein Nachfolger kommen. Bis dahin halten Schwetzler und Bennert die Stellung.

Ihre Arbeit war im Januar in Frankfurt zu beobachten. Nachdem fast 1000 Menschen ihre Wohnungen und ein Hotel verlassen mussten, waren die Feuerwerker vom Regierungspräsidium Darmstadt für die Untersuchung der 50 Kilogramm schweren Bombe zuständig. Der von Tauchern aus dem Main geborgene Sprengkörper musste nicht entschärft werden, da sich kein Zünder mehr daran befunden hatte. Der Idealfall sozusagen. «Die Sache hätte auch anders ausgehen können, eine Entschärfung wird mit dem Alter der Bomben immer gefährlicher», warnt Schwetzler, der 1975 bei der Luftwaffe ausgebildet wurde. Der Rost setzt ihnen zu.

Die Männer vom KMRD leisten auch Amtshilfe in anderen Bundesländern, wie etwa vor einigen Jahren beim Abtransport einer Bombe vom BASF-Gelände im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen. Auch bei der Entschärfung einer 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe im baden-württembergischen Augsburg vor einigen Wochen war Schwetzler beteiligt. Während der Weihnachtsfeiertage mussten dort 54 000 Menschen Gebäude verlassen.