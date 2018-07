Boateng-Wechsel von Frankfurt nach Italien perfekt

Fußgänger entdecken Leiche in See in Mittelhessen

Heuchelheim. Fußgänger haben in einem See im mittelhessischen Heuchelheim eine Leiche entdeckt. Der leblose Körper sei am Mittwochnachmittag auf der Wasseroberfläche getrieben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Gießen. mehr