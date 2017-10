Bombe bei Bauarbeiten im Stadtteil Gallus gefunden

Bei Bauarbeiten ist im Frankfurter Stadtteil Gallus am Donnerstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 50-Kilogramm-Sprengkörper nahe der S-Bahn-Station Galluswarte solle noch am Abend ab 23.00 Uhr entschärft werden, teilte die Polizei in Frankfurt mit. Dafür müssten die Häuser im Umkreis von 100 Metern rund um die Fundstelle geräumt werden. Betroffen sind einem Polizeisprecher zufolge mehrere hundert Menschen.

In einem weiteren Umfeld von 300 Metern dürfen den Angaben zufolge für die Entschärfung keine Menschen auf Straßen und Plätzen sein, Anwohnern ist es dort aber erlaubt, in ihren Häusern zu bleiben. Die von der Räumung Betroffenen können in einem Bürgerhaus in dem Stadtteil unterkommen.

