Bomben-Entschärfung bei Lahntal: 350 Anwohner betroffen

Heute entschärfen Einsatzkräfte eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Wald nahe Lahntal (Kreis Marburg-Biedenkopf). Am Morgen müssen etwa 350 Menschen ihre Häuser verlassen, wie die Polizei in Marburg mitteilte. Das Gebiet in einem Radius von einem Kilometer wird evakuiert, darunter der Ortsteil Lahntal-Göttingen und die Siedlung Sarnau-Bahnhof. „Wir gehen davon aus, dass die Bewohner gegen Mittag in ihre Häuser zurückkehren können”, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Straßen in der Umgebung, darunter die Bundesstraßen 62 und 252, werden gesperrt. Ein Hubschrauber wird zur Verkehrsüberwachung im Einsatz sein. Er soll die entschärfte 500-Kilogramm-Bombe auch abtransportieren. Ob er das Gewicht aufnehmen könne, sei aber noch unklar, so der Polizeisprecher.

Wenn die Entschärfung nicht gelingt, muss die Bombe kontrolliert gesprengt werden. Dann kann es nach Polizeiangaben passieren, dass noch eine Minute nach der Sperrung Splitter vom Himmel fallen. „Wir haben Glück, weil sie in einem ländlichen Gebiet liegt”, so der Sprecher der Polizei. Die Bombe aus dem Zweitem Weltkrieg war von Experten des Kampfmittelräumdienstes in einem Waldstück zwischen Cölbe und dem Lahntaler Ortsteil Göttingen gefunden worden.

(dpa)