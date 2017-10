Neue Vorwürfe: Bombenbauer aus Oberursel in der Psychiatrie

Der Bombenbauer aus

Oberursel

ist nach Verbüßung seiner Haftstrafe in die Psychiatrie gebracht worden. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtete am Montag über den Fall. Gegen ihn wird laut Staatsanwaltschaft zudem neu ermittelt.

Der Mann war 2016 wegen Waffen- und Sprengstoffbesitzes zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Frankfurt sah damals keine «hinreichend konkreten» Anhaltspunkte dafür, dass der damals 36-Jährige 2015 einen Anschlag auf das Radrennen «Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt» geplant hatte.

Der Mann habe diese Haftstrafe inzwischen verbüßt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Es gebe aber neue Vorwürfe gegen ihn. Zu den laufenden Ermittlungen könne sie nur sagen, dass es um Beleidigung gehe.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass in dem neuen Verfahren seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet wird. Daher sei er einstweilig in der Psychiatrie untergebracht worden. Nach Informationen der «FAZ» soll sein Verhalten in jüngster Zeit «zum Teil wahnhafte Züge angenommen haben». (dpa)