Bombenbauer soll JVA-Personal beleidigt haben

Beleidigung von Gefängnisbediensteten legt die Staatsanwaltschaft Frankfurt dem Bombenbauer von Oberursel zur Last. Der 37-Jährige sei in zwei Fällen Beamte und Sozialarbeiter in der Haft angegangen und müsse sich deshalb in absehbarer Zeit vor einer Strafkammer des Landgerichts verantworten, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Bereits am vergangenen Freitag war der Mann vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht worden. Ein Gutachter hatte bei ihm eine schizophrene Psychose diagnostiziert hatte.

Laut Anklage hatte der Mann zunächst im August vergangenen Jahres beim Besuch seiner Ehefrau in der Haftanstalt mehrere Beamte und Sozialarbeiter als „Hunde”, „Teufelsanhänger” und „Ungläubige” bezeichnet. Zehn Tage später soll er einen Beamten beleidigt haben, weil der ein von ihm in türkischer Sprache geführtes Telefonat unterbrochen hatte.

Der Mann war 2016 vom Landgericht Frankfurt wegen Sprengstoff- und Waffenbesitzes zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, die er zwischenzeitlich verbüßt hat. Dass er 2015 auch einen Anschlag auf das Radrennen „Rund um den Finanzplatz Frankfurt-Eschborn” geplant hatte, konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Das Rennen war seinerzeit kurzfristig abgesagt worden. In dem neuen Prozess, dessen Termine laut Niesen noch nicht feststehen, geht es vor allem um eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie.

(dpa)