Bouffier: AfD ist „Provokation” und „Weg in den Extremismus”

Der hessische CDU-Chef Volker Bouffier hat die AfD als Provokation bezeichnet. Die Partei sei „der Weg in den Extremismus”, warnte der Ministerpräsident am Samstag auf einem Landesparteitag in Offenbach. „Diese Partei ist keine gute Alternative für Deutschland.” Bouffier rief den rund 340 Delegierten zu: „Wir müssen die Kraft haben zur Differenzierung”. Die Union habe den Anspruch, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. „Und wir haben den Anspruch, dort klare Grenzen zu ziehen, wo es nötig ist.” Die hessische CDU verabschiedete am Samstag einstimmig ihr Programm zur Landtagswahl am 28. Oktober.

(dpa)