Volker Bouffier äußert sich zum Tod von Roman Herzog: Bouffier: Herzog eloquenter Mahner und engagierter Europäer

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat den verstorbenen Altbundespräsidenten Roman Herzog als „kritischen Vordenker” gewürdigt. Herzog habe das Land „hervorragend repräsentiert und mit seiner klugen, besonnenen und weitsichtigen Art viele Denkanstöße für unsere Gesellschaft gegeben”, teilte der CDU-Politiker am Dienstag in Wiesbaden mit. Der frühere Bundespräsident habe sich als „eloquenter Mahner und engagierter Europäer” um die freiheitliche Grundordnung verdient gemacht. Herzog stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik. Er starb im Alter von 82 Jahren.

(dpa)