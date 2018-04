Bouffier: Nahles muss SPD von Selbstbeschäftigung wegbringen

CDU-Vize Volker Bouffier hat die neue SPD-Vorsitzende Andrea Nahles aufgefordert, die Beschäftigung der Sozialdemokraten mit sich selbst zu beenden. „Das Votum der SPD-Delegierten für die neue Parteivorsitzende ist eine große Verpflichtung”, teilte der hessische Ministerpräsident nach Nahles' Wahl am Sonntag in Wiesbaden mit. „Die Bürgerinnen und Bürger werden genau hinschauen, ob sich die SPD unter ihrer Führung weiter mit sich selbst beschäftigt oder ob sie sich endlich wieder an die Sacharbeit macht.”

Die Menschen erwarteten, dass die SPD gemeinsam mit CDU/CSU die Herausforderungen unserer Zeit anpacke und an zukunftsweisenden Lösungen arbeite, sagte Bouffier. Nahles hatte nur 66,35 Prozent der Stimmen bekommen. In der SPD hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten viel Streit über den Eintritt in eine erneute große Koalition mit der Union und die politische Ausrichtung der Partei.

(dpa)