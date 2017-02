Bouffier: Rüsselsheim und Opel haben eine Zukunft

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sieht für Opel bei der geplanten Übernahme durch den französischen Autobauer PSA gute Chancen am Markt. Die Stimmung bei dem Rüsselsheimer Autobauer sei komplett anders als noch in den Krisenzeiten vor einigen Jahren, sagte der Regierungschef am Donnerstag im Hessischen Landtag in Wiesbaden. Sowohl die Unternehmensführung als auch die Beschäftigten seien der Meinung, dass wegen des derzeitigen dramatischen Umbruchs in der Automobilbranche der Zusammenschluss auch Chancen biete.

Einzelne Unternehmen könnten die Veränderungen hin zu einer Verringerung des Schadstoffausstoßes, der Elektromobilität und Hybridtechnik sowie der Digitalisierung für selbstfahrende Autos in der Regel nicht mehr alleine stemmen, da dazu Milliardeninvestitionen notwendig seien. Daher könne er sich auch nicht vorstellen, dass ein auf die Zukunft setzender Konzern das internationale Entwicklungszentrum in Rüsselsheim mit 7000 Ingenieuren opfern werde, sagte Bouffier.

Der Regierungschef zeigte sich deshalb zuversichtlich, dass Rüsselsheim und Opel auch über das Jahr 2020 eine Zukunft haben werden. „Opel ist seit Generationen ein starkes Stück Hessen, und wir wollen alles dafür tun, dass das auch in Zukunft zu bleibt”, betonte Bouffier.

(dpa)