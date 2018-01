Bouffier: SPD soll für Koalitionsverhandlungen stimmen

Die hessische CDU hofft, dass die SPD bei ihrem Sonderparteitag am Sonntag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen stimmt. „Wir haben ein gutes Sondierungsergebnis erzielt”, sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und hessische Ministerpräsident Volker Bouffier den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). „Ich erwarte von der Führung der SPD, dass sie dieses Ergebnis auf dem Parteitag auch vertritt, und dass es grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gibt.”

Ein Sonderparteitag der Sozialdemokraten entscheidet am Sonntag in Bonn über die Empfehlung der Parteiführung, in Koalitionsverhandlungen mit der Union einzusteigen. Der Ausgang der Abstimmung ist angesichts großer Vorbehalte gegen eine erneute große Koalition ungewiss.

(dpa)