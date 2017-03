Bouffier: Stabilität auf dem Balkan wichtig auch für Hessen

Stabile Verhältnisse auf dem Balkan sind nach Worten des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) auch im Interesse Hessens. Er zog am Samstag eine positive Bilanz seiner jüngsten Reise nach Serbien und Albanien. „Wir dürfen diese Länder nicht sich selbst überlassen und müssen dafür sorgen, dass die Menschen ihre Heimat auf der Suche nach einer besseren Zukunft nicht verlassen”, sagte er.

Er befürworte den Prozess der Integration von Serbien und Albanien in die Europäische Union. Die EU-Beitrittskandidaten müssten dafür an ihrem Reformkurs festhalten und ein stabiles Rechtssystem aufbauen. Rechtssicherheit sei eine wichtige Voraussetzung, um Investoren zu finden. Weitere Hilfe versprach die Landesregierung bei der beruflichen Qualifizierung. Bouffier war am Montag zu seiner mehrtägigen Reise nach Serbien und Albanien aufgebrochen und hatte dort mit hochrangigen Politikern gesprochen.

(dpa)