Bouffier: Südamerikareise eröffnet neue Chancen

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erhofft sich von seiner Südamerikareise neue Geschäfte für die hessische Wirtschaft. In der Delegation seien neben großen Konzernen wie der Düngemittelhersteller K+S oder der Flughafenbetreiber Fraport auch viele Mittelständler vertreten, sagte der Regierungschef am Dienstag in Wiesbaden. Chancen sehe er etwa beim Anlagenbau oder bei alternativen Energien.

Bouffier und seine Delegation werden am Mittwoch zunächst in Argentinien erwartet. Bis zum 7. September ist ein umfangreiches Programm in Chile und Peru geplant. Neben Treffen mit Unternehmensvertretern stehen auch politische Gespräche auf der Agenda.

