Bouffier als CDU-Chef in Hessen wiedergewählt

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier ist am Samstag mit großer Mehrheit als CDU-Landesvorsitzender im Amt bestätigt worden. Auf einem Parteitag in Wiesbaden erzielte der 66-Jährige ein Ergebnis von 98,5 Prozent der Stimmen. Bouffier ist seit dem Jahr 2010 CDU-Landeschef. In dem Jahr war er auch zum Regierungschef gekürt worden. Die Amtszeit als Landesvorsitzender beträgt bei der hessischen Union zwei Jahre. Bei der Abstimmung im Jahr 2016 war Bouffier auf 97,5 Prozent der Stimmen gekommen.

(dpa)