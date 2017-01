Bouffier appelliert an Zusammenhalt in Gesellschaft

Wetter in Hessen Neues Jahr startet mit etwas Sonne

Offenbach. Das neue Jahr startet in Hessen so, wie das alte endete: neblig trüb. Aber im Laufe des Sonntags lockert sich vor allem in Südhessen die Wolkendecke zeitweise etwas auf, wie der Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte. mehr