"Gurkenkönigin" und "Müllerborsch": In festlichen Gewändern halten hessische Hoheiten Hof im Biebricher Schloss. Für Regierungschef Bouffier ist der Empfang Ehrensache. Doch auch er weiß, dass Tradition und Heimat an Bedeutung verloren haben.

«Frau Holle» zupft noch einmal ihr Kissen zurecht. Ihre Lippen sind akkurat geschminkt, das Kleid sitzt. In wenigen Minuten hat sie zusammen mit dem «Karpfenfänger» ihren großen Auftritt. Seit drei Jahren repräsentieren Anne und Rolf Huck so ihren Heimatort Hessisch Lichtenau im Werra-Meißner-Kreis. «Es kommt wieder, das Brauchtum, und die Märchen sowieso», glaubt sie. «Die Leute wollen sich wieder an früher erinnern.»

Die beiden gehören zu den hessischen Hoheiten, die Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Samstag im Biebricher Schloss empfängt. Das ist für Bouffier Ehrensache. «Das ist Ihr Tag. Wir haben das Schloss extra so bauen lassen», scherzt er. Knapp drei Stunden lang begrüßt er mit Ehefrau Ursula 86 Majestäten und gekrönte Häupter und ihre Begleitpersonen, darunter auch «Miss Bembel» aus Kronberg oder den «Müllerborsch» aus Mühlheim am Main. Das Blitzlichtgewitter erträgt das Ehepaar geduldig.

Vor der Rotunde stehen die Hoheiten des hessischen Brauchtums fein säuberlich aufgereiht in festlichen Kleidern und Schuhen, mit Kronen und Schärpen - ein scheinbar endloses Defilée aus allen Regionen Hessens. Viele der Repräsentanten haben Geschenke dabei, darunter Käse und Ebbelwoi. «Sie schaffen Bezüge zur Heimat, und das brauchen wir heute mehr denn je», sagt Bouffier.

Hessen zeichne sich durch eine große Vielfalt, aber auch durch Gemeinschaft aus, fuhr Bouffier fort. Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit würden die Majestäten und gekrönten Häupter dazu beitragen. Bis zu 200 Termine im Jahr müssten manche Repräsentanten bewältigen. «Sie können sehr stolz sein auf das, was Sie machen.»

«Gurkenkönigin» Michelle I. aus Biblis wartet noch auf ihre Audienz beim Ministerpräsidenten. Der Titel stimmt nicht ganz, denn Gurken gibt es seit vielen Jahren nicht mehr in ihrer Heimat. «Biblis war früher eine Gurkenmetropole», erzählt Michelle Rimer, wie sie im echten Leben heißt. Doch auch ohne Gemüse bleibt die Tradition in Form des Gurkenfestes seit 64 Jahren bestehen. Ein Jahr lang repräsentiert Rimer ihren Heimatort. Dort turnt die 19-Jährige, tanzt Garde und arbeitet beim Roten Kreuz. Der Titel ist für sie eine große Ehre, denn in Biblis fühlt sie sich zuhause. «Es ist nicht so anonym wie in der Großstadt.» Die Kinder könnten dort noch sorglos auf der Straße spielen.

Diese Art von Traditionsverbundenheit ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. In Zeiten von Handys und sozialen Netzwerken würden viele Menschen Traditionen als «Schmus von früher» abtun, sagt Bouffier besorgt. Dabei könne man auf das Geleistete stolz sein. Vor 70 Jahren sei Hessen kaputt gewesen, erinnert der Ministerpräsident. «Da hätte man sich nie und nimmer vorstellen können, was mal aus dem Land wird.»

Sieben Jahrzehnte und eine halbe Stunde später haben «Frau Holle» und ihr «Karpfenfänger» ihren großen Auftritt. Mit einem Handkuss begrüßt Bouffier die Dame, anschließend lachen die Ehepaare und unterhalten sich angeregt. Man kennt sich in der Welt der hessischen Hoheiten. Auch im nächsten Jahr werden sie wohl wieder im Biebricher Schloss feiern. «Jeder Mensch braucht irgendwo eine Heimat», sagt Bouffier. Und: «Wir sind ein reiches Land, wenn wir solche Menschen haben.»