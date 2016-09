Bouffier gedenkt der Opfer der chilenischen Militärdiktatur

Zum Abschluss seines Besuchs in Chile hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) der Opfer der Militärdiktatur von 1973 bis 1990 gedacht. In der Gedenkstätte auf dem Gelände des damaligen Folterzentrums der Villa Grimaldi in Santiago de Chile sprach er mit ehemaligen Häftlingen, wie Regierungssprecher Michael Bußer am Samstag mitteilte. Bouffier sagte in einer Ansprache, „dass solche Orte der Erinnerung wichtig sind, damit so etwas nie wieder passieren kann”. Zugleich zeigte er sich betroffen, dass in der Colonia Dignidad auch Deutsche an der Unterstützung der Diktatur mitgewirkt haben.

