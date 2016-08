Kampf gegen Kriminalität: Bouffier plant mehr Videoüberwachung

Ministerpräsident Volker Bouffier will die Videoüberwachung im Kampf gegen Kriminalität ausbauen. Er nannte die Silvesternacht in Köln im "Sommerinterview" des Hessischen Rundfunks als Beispiel für den Einsatz.

„Mir ist es unerklärlich, dass wir nicht in der Lage waren, dort durch eine vernünftige Videoüberwachung wenigstens zu dokumentieren, was da passiert ist”, sagte Bouffier.



„Es sind viele Frauen zu Schaden gekommen. Und das Ergebnis ist: wir haben praktisch keinen einzigen, dem wir etwas nachweisen können.”



Für jahrelange Diskussionen wie in Frankfurt über die Kameras hätten die Bürger kein Verständnis.