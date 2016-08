Handelspartner in Südamerika: Bouffier reist zu Gesprächen nach Chile und Peru

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) reist am (morgigen) Dienstag zu politischen Gesprächen in die südamerikanischen Länder Chile und Peru. Begleitet wird Bouffier von einer Delegation aus Vertretern der hessischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie Abgeordneten des Landtags. Die Reise dauert bis zum 7. September und soll unter anderem dazu dienen, hessischen Unternehmern den Marktzugang in den beiden Ländern zu erleichtern und bestehende Kooperationen auszubauen, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Chile und Peru sind seit vielen Jahren Handelspartner Deutschlands. Aus Peru werden beispielsweise Fischmehl, Spargel und Kaffee importiert, während Deutschland Fahrzeuge, Maschinen und pharmazeutische Produkte nach Peru exportiert. Nach Auskunft des Auswärtigen Amtes betrug das Handelsvolumen beider Länder im vergangenen Jahr etwa zwei Milliarden US-Dollar. Seit 1997 existiert ein deutsch-peruanisches Investitionsschutzabkommen.

Chile hat im vergangenen Jahr Waren und Güter im Wert von 874 Millionen US-Dollar nach Deutschland exportiert und im Gegenzug Importe in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Chiles innerhalb der EU.

