Bouffier spricht mit peruanischem Staatspräsidenten

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich am Montag in Lima mit dem peruanischen Staatspräsidenten Pedro Pablo Kuczynski getroffen. Thema war unter anderem der Flughafen von Lima, der seit mehr als 15 Jahren von der Fraport betrieben wird. Die peruanische Regierung habe ihre Unterstützung bei den Ausbauplänen für den Airport zugesagt, erklärte der Sprecher der hessischen Landesregierung, Michael Bußer. Der Flughafen platze aus allen Nähten. Der Betreiber des Frankfurter Flughafens Fraport hält an dem peruanischen Pendant mehr als 70 Prozent der Anteile. Die Südamerikareise der hessischen Delegation geht an diesem Dienstag zu Ende.

(dpa)