Bouffier stellt Studie über Gesundheitsindustrie vor

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) stellt heute in Wiesbaden eine Studie über die Gesundheitsindustrie in Hessen vor. Die Branche mit ihren Pharmaunternehmen und Herstellern für Medizinprodukte gilt als eine der stärksten Industriezweige im Land. Es gibt mehr als 90 000 Beschäftigte. In der Studie wurde die ökonomische Bedeutung der Branche für das Land analysiert. Herausgeber der Studie ist die „Initiative Gesundheitsindustrie Hessen”, der neben der Landesregierung, den Unternehmen und der Gewerkschaft IG BCE auch Vertreter aus Wissenschaft und Forschung angehören.

(dpa)