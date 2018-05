Regierungsbilanz: Bouffier und Al-Wazir heben Erfolge und Zukunftspläne hervor

Wir wollen nicht nur regieren, wir können es auch!“ Selbstbewusst listet Hessens grüner Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir auf, worauf er am meisten stolz ist nach viereinhalb Koalitionsjahren mit der CDU: Schülerticket, Fortschritte bei der Energiewende und Versöhnung zwischen Ökolandbau und konventionellen Bauern – das sind nur einige Beispiele, die sich der stellvertretende Ministerpräsident als grüne Erfolge ans Revers heftet.

Als größte Leistung ihrer gemeinsamen Regierungszeit werten CDU und Grüne allerdings ein Thema, von dem nichts im Koalitionsvertrag steht, weil es damals noch nicht absehbar war: Das Management der Flüchtlingskrise. „Ob ein Regierungsbündnis wirklich tragfähig ist, zeigt sich an den unvorhersehbaren Problemen“, betont Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). „Und wir haben es sehr gut hinbekommen“, findet der Regierungschef. „Wir sind keine Regierung des öffentlichen Tam-Tams, was nicht bedeutet, dass wir nicht um Lösungen ringen“, ergänzt Bouffier und bedenkt seinen Stellvertreter von den Grünen mit einem freundschaftlichen Blick.

Gesellschaft nicht spalten

Das oberste Ziel der gemeinsamen Flüchtlingspolitik sei von Anfang an gewesen, „die Gesellschaft zusammen zu halten und nicht zu spalten“, erklärt Bouffier mit einem unverhohlenen Seitenhieb auf die AfD. Deren Wählerpotential in Hessen möglichst unter zehn Prozent zu halten, sei im übrigen das Ziel der CDU. „Wir wollen auch diese Wähler wiederhaben, ich weiß aber, dass wir manche nicht erreichen können“, bekennt Bouffier. Das Ziel der schwarz-grünen Landesregierung sei es, „aufzunehmen, was die Menschen empfinden“, aber „keine dumpfen Reflexe zu bedienen“.

Als wichtigste Erfolge stellten die Koalitionspartner die „hervorragende wirtschaftliche Lage“, die niedrige Arbeitslosenquote, den historischen Höchststand bei den Bildungsausgaben und die sechsstündige Kita-Gebührenfreiheit ebenso hervor wie den Haushalt ohne neue Schulden und die hohe Aufklärungsquote bei Straftaten. „Diese Politik nützt den Menschen“, sagt Bouffier und prägt damit ein Zitat, das ihm so gut gefällt, dass er es nach jedem Themenkomplex wiederholt.

Während der verbleibenden Zeit bis zur Landtagswahl im Oktober wolle die Regierung unterdessen keineswegs untätig bleiben, betonte der Ministerpräsident. Vorrangig vorantreiben wollen die Koalitionspartner den Breitbandausbau und die Energiewende, bekräftigen beide und lassen ihren Blick auch die nächste Legislaturperiode schweifen: So hält Bouffier ein Digitalministerium im Land für denkbar. Vor allem aber geht er fest davon aus, dass die CDU wieder stärkste Fraktion im Landtag wird.

Klare Unterschiede

Obwohl klar ist, dass CDU und Grüne gerne zusammen weiterregieren würden, zeigen sich beide – auch im Hinblick auf die jüngsten Umfragewerte, die ihnen keine Mehrheit mehr prognostizieren – offen für Gespräche mit anderen Parteien nach der Wahl – je nach dem, was rechnerisch möglich ist. Bouffier schließt jedoch Gespräche mit den Linken und der AfD kategorisch aus.

Auch zwischen CDU und Grünen werde es im Wahlkampf zu einer klareren Abgrenzung kommen, kündigen Bouffier und Al-Wazir an. Während die CDU die Themen Sicherheit und Arbeitsplätze in den Mittelpunkt stellen möchte, setzen die Grünen stärker auf die Verkehrs- und Energiewende. „Aber auch die Grünen wollen nicht beklaut werden“, scherzen beide.

Ein verheerendes Zeugnis stellt die Opposition den Regierungspartnern aus. Von „Erschöpfung“ spricht die FDP, von „Stillstand“ die SPD. Deren Chef Thorsten Schäfer-Gümbel kritisiert vor allem die „dramatische Bilanz beim Thema Wohnen“.